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Senirkent'te trafik kazası: Uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Isparta’nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Senirkent-Uluborlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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