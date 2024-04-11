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Uzman çavuş dehşet saçtı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti

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Afyonkarahisar'da kan donduran olay, Sandıklı ilçesindeki Yayman köyünde yaşandı. Uzman Çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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