Üye Girişi
Haberler

Üzerine oturduğu havai fişek kutusunun patlaması sonucu feci şekilde can verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da işsiz bir genç, arkadaşlarının tehlikeli teklifini kabul edip hayatını kaybetti. Diwali bayramı gecesinde alkol alarak kutlama yapan arkadaşlar, Shabarish adlı gençe 'Eğer havai fişek kutusunun üzerine oturup patlamasını beklersen, sana üç tekerlekli taksi alacağız' dediler. İş bulamayan ve geçim sıkıntısı çeken Shabarish, bu teklifi kabul etti. Ancak korkunç patlama sonucu ağır yaralandı ve iki gün sonra hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanan trajik olayda, 32 yaşındaki bir adam arkadaşlarının tehlikeli teklifine "evet" diyerek canından oldu.

Olay, Hint kültüründe ışık festivali olarak kutlanan Diwali bayramı gecesinde yaşandı. Shabarish adlı genç adam, arkadaşlarıyla alkol alarak kutlama yaparken, arkadaşları ona tehlikeli bir teklifte bulundu. İşsiz olan Shabarish'e "Eğer havai fişek kutusunun üzerine oturup patlamasını beklersen, sana üç tekerlekli taksi alacağız" dediler.

Geçim sıkıntısı çeken ve iş bulamayan Shabarish, kendi işinin sahibi olma hayaliyle bu tehlikeli teklifi kabul etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vicdansız arkadaşlarının havai fişek kutusunu ateşledikten sonra kaçtığı görülüyor.

Korkunç patlama anından sonraki görüntülerde Shabarish'in acı içinde yerde kıvrandığı, arkadaşlarının da etrafında toplandığı görülüyor. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı ancak iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, bu ölümle ilgili altı kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan yargılanacak.

Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı açıklamasında, "İşsiz olan Shabarish, kendisine söz verilen üç tekerlekli taksi ile hayatını düzene sokma umuduyla bu tehlikeli teklifi kabul etti" dedi.

Bu acı olay, Hindistan'da yoksulluk ve işsizliğin insanları ne kadar çaresiz durumlara düşürebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üzerine oturduğu havai fişek kutusunun patlaması sonucu feci şekilde can verdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.