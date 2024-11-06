Üzerine oturduğu havai fişek kutusunun patlaması sonucu feci şekilde can verdi

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanan trajik olayda, 32 yaşındaki bir adam arkadaşlarının tehlikeli teklifine "evet" diyerek canından oldu.

Olay, Hint kültüründe ışık festivali olarak kutlanan Diwali bayramı gecesinde yaşandı. Shabarish adlı genç adam, arkadaşlarıyla alkol alarak kutlama yaparken, arkadaşları ona tehlikeli bir teklifte bulundu. İşsiz olan Shabarish'e "Eğer havai fişek kutusunun üzerine oturup patlamasını beklersen, sana üç tekerlekli taksi alacağız" dediler.

Geçim sıkıntısı çeken ve iş bulamayan Shabarish, kendi işinin sahibi olma hayaliyle bu tehlikeli teklifi kabul etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vicdansız arkadaşlarının havai fişek kutusunu ateşledikten sonra kaçtığı görülüyor.

Korkunç patlama anından sonraki görüntülerde Shabarish'in acı içinde yerde kıvrandığı, arkadaşlarının da etrafında toplandığı görülüyor. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı ancak iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, bu ölümle ilgili altı kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan yargılanacak.

Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı açıklamasında, "İşsiz olan Shabarish, kendisine söz verilen üç tekerlekli taksi ile hayatını düzene sokma umuduyla bu tehlikeli teklifi kabul etti" dedi.

Bu acı olay, Hindistan'da yoksulluk ve işsizliğin insanları ne kadar çaresiz durumlara düşürebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.