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Üzerine kaynar su dökülen bebek için helikopter ambulans havalandı

Üzerine kaynar su dökülen bebek için helikopter ambulans havalandı
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Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde üzerine kaynar su dökülen bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde üzerine kaynar su dökülen bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde üzerine kaynar su dökülen bebeğin yakınları, Doğanyurt Devlet Hastanesine başvurdu. Vücudunda ikinci derece yanıkların olduğu tespit edilen bebeğin ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi. Daha sonra İnebolu Şehir Stadyumu'na götürülen bebek, gelen ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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