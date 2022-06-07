Üzerine 2 tonluk atık balyası düşen kadın öldü - Haberler

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Üzerine 2 tonluk atık balyası düşen kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Üzerine 2 tonluk atık balyası düşen kadın öldü

Samsun'da bir geri dönüşüm iş yerinde çalışan 1 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, üzerine 2 ton ağırlığındaki preslenmiş poşet balyasının devirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da bir geri dönüşüm iş yerinde çalışan 1 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, üzerine 2 ton ağırlığındaki preslenmiş poşet balyasının devirmesi sonucu hayatını kaybetti. 1 kişinin de yaralandığı olay anı kamerayı yansıdı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir katı atık toplama iş yerinde meydana geldi. Preslenmiş poşet balyalarının bulunduğu alında çalışan işçilerin üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki poşet balyası devrildi. Balyanın altında kalan işçilerden Irak uyruklu Hacer İsmail Al Hardanı (22) ile Asma Ziyad Zaade Zaadı (15) yaralandı. Ağır yaralanan Hacer İsmail Al Hardanı özel bir hastaneye, Asma Ziyad Zaade Zaadı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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