Üzerinde 26 bin 300 lira para çıkan dilenciden akıl almaz savunma: Paralar, zekat ve fitre olarak verildi

BURSA (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen kişilere yönelik uygulamalarını arttırdı. Kent merkezinde denetim yapan ekipler, Fevzi Çakmak Caddesi'nde çöp kenarında dilenen Hacer Öztürk'ü yakaladı.

"PARALAR ZEKAT VE FİTRE İÇİN VERİLDİ"

Satın aldığı ekmeği parçalara bölüp, 'Çöpten ekmek topluyor' izlenimi verdiği tespit edilen Öztürk, zabıta müdürlüğü binasına götürüldü. Üzerinden 26 bin 300 lira para ile 5 bin lira değerinde marketlere ait hediye çeki çıkan Öztürk, yetkililer tarafından el konulan paraları almak için paraların kendisine zekat ve fitre olarak verildiğini söyledi.

ZABITA EKİPLERİ İANANMADI VE PARALARA EL KOYDU

Ekipleri kandırmayı başaramayan ve paraları geri alamayan Hacer Öztürk'e, 'Kabahatlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 270 TL idari para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa