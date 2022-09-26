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Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde üzerlerinde uyuşturucu yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde üzerlerinde uyuşturucu yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğince yapılan çalışmalarda üzerlerinde uyuşturucu yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesi Kurultay Sokak üzerinde ekipler tarafından durdurulan S.A. (28) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 10 adet sentetik ecza hapı bulunması üzerine şahıs gözaltına alındı.

S.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise 6 kutu toplam 322 adet sentetik ecza hapı daha ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan çalışmalarını aralıksız sürdüren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri yine Turgutlu ilçe merkezinde bulunan bir parkta U.K. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli U.K.'nın yapılan üst aramasında üzerinden 0,52 gram metamfetamin maddesi yakalanırken U.K. gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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