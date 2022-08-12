Son dakika haber | Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: "8-9 kişiyi öldürdük" Son dakika gelişmesine göre Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: "8-9 kişiyi öldürdük" Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 genç adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: "8-9 kişiyi öldürdük" BOLU - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 genç adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek, "8-9 kişiyi öldürdük" dedi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan N.E.M'in üzerinden 30 gram, B.Ç.'nin ise 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada gazetecileri karşılarında gören 2 gençten biri gülerek "8-9 kişi öldürdük" dedi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: '8-9 kişiyi öldürdük' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.