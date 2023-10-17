Uyuşturucu zulası olarak kullanılan eve polis operasyonu

Küçükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin zula olarak kullandığı evden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi.

Polis ekipleri, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve zula olarak kullanılan bir adresten alınarak sokak satıcıları aracılığıyla satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 05.10.2023 tarihi saat 13.50 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda M.A.A. isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 392 parça taş/toz hallerdeki 444,6 gram kokain, 775 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet laptop, bin 165 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs, 06.10.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL