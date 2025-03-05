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Uyuşturucu ve Yağma Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu ve Yağma Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve yağma operasyonunda gözaltına alınan Y.Ç. ve I.K. isimli zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şuhut'ta uyuşturucu madde kullanmak ve yağma suçundan aranması bulunan Y.Ç. ve I.K. isimli şahısları yaptıkları başarılı takip sonrası yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve I.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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