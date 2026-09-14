Haberler

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te düzenlenen 3 ayrı operasyonda kenevir ve kubar esrar ile kaçak ürünler ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı operasyonda kenevir ve kubar esrar ile kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 3 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol, 105 paket doldurulmuş kaçak sigara, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var

LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede çok tanıdık isimler var

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek