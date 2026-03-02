Haberler

Defne'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçları dolayısıyla hapis cezasıyla aranan S.K., Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçu dolayısıyla hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; kullanma için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve hırsızlık suçundan 2 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. Defne'de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY

