Sakarya'da 47 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Sakarya'da hakkında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli N.Y.'nin (40) GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SAKARYA