Sakarya'da 47 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'da, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şüpheli, yapılan denetimler sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Sakarya'da hakkında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli N.Y.'nin (40) GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

