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Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlusu Kadın Akhisar'da Yakalandı

Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlusu Kadın Akhisar'da Yakalandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından toplam 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadın, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadın, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında 39 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki N.C.S. isimli kadın gözaltına alındı. N.C.S. isimli hükümlü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akhisar Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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