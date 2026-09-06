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Ankara'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: Gözaltı 17'ye Yükseldi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalgasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İki şüphelinin teslim olmasıyla firari sayısı 4'e düştü, diğerleri hâlâ aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi, firari 4 kişi aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen üç dalga operasyon kapsamında halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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