Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Balıkesir'de Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan T.T. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa