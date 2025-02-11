Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 11 yıl hapis cezası ile aranan Mehmet Emin M. polis tarafından yakalandı. GBT sorgusunda durumu tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polis tarafından yakalandı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mehmet Emin M.'yi durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusunda 11 yıl 9 ay 20 gün uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA