8 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan kişi yakalandı. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı