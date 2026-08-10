8 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan kişi yakalandı. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı