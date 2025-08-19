Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri A.K.'yı gözaltına alarak cezaevine gönderdi.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçe genelinde yaptıkları devriye görevi sırasında şüpheli hareketlerde bulunan A.K. (31) isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda A.K.'nın, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa