Motosiklette uyuşturucuyla yakalanan sanıklara 15'er yıl hapis cezası

Kastamonu'da plakası çamurla kapatılan motosiklette uyuşturucu maddeyle yakalanan iki sanık, 15'er yıl hapis cezası ile 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde denetim görevini yerine getiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, plakasının okunmadığını tespit ettiği bir motosikleti kontrol amaçlı durdurdu. Motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını gören trafik ekibi, motosikletteki Oktay M. ve Canan K.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada 11 paket halinde 11,04 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 215 TL ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Oktay M. ve Canan K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan davada karar verildi. Duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada son kez savunma yapan tutuklu sanık Oktay M., uyuşturucu satmadığını iddia ederek, "Uyuşturucu kullanıcısıyım, mağdur oldum, tedavi görmek istiyorum. Ailem dağıldı, işlerim bozuldu. Yeniden bir düzen kurmak istiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen Canan K. de, "Tek zararım kendime ve aileme oldu. Ben bu uyuşturucu ticaretini asla yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, Oktay M. ile Canan K.'ye 15'er yıl hapis cezası ile 150'şer bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. - KASTAMONU

