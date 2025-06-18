Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 24 yıl 5 ay 35 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan şahıslar üzerinde de çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin adresi belirlendi. Düzenlenen operayonla yakalanan hükümlü emniyete götürüldü. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ