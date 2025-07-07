Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 269 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 269,08 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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