İstanbul merkezli uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama

Güncelleme:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı bahse aracılık eden 21 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına ve hesaplarına el konuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı bahse aracılık eylemlerine iştirak ettiği belirlenen şahıslara yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, kripto ve banka hesaplarına el konuldu.

Uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak ettiği belirlenen şahıslara yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dijital materyallerde yapılan incelemeler neticesinde, şüphelilerin yasadışı bahse aracılık edildiği ve iletişim ağının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, şüphelilerin 2023-2025 tarihleri arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin belirlenen 21 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şahısların 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, kripto ve banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'yasa dışı bahse aracılık etme' ile 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari konumdaki şahıslara yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
