Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.E. isimli şahıs, jandarma tarafından Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede T.E., isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

