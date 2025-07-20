Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan 24 yaşındaki H.Ç. yakalandı ve tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki H.Ç. Milas İlçesi Ören Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.
Yakalanan H.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa