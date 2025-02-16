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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde ticareti suçundan 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S. isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan S.S., Ayvalık Adliyesi'ndeki işlemleri sonrası polis ekipleri nezaretinde cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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