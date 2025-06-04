Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Çanakkale'de Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Çanakkale'de Yakalandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan C.D. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Biga ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan denetimler kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan C.D. yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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