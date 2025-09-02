Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kadın Hurda Dükkanında Yakalandı
Adana'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K. isimli kadın, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla bir hurda dükkanında yakalandı. Hükümlü kadın, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K (26)'ın peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde hükümlü kadının Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında saklandığı belirlendi.
Ekipler iş yerine yaptığı baskında şüpheliyi yakaladı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından T.K. cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa