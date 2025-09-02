Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kadın Hurda Dükkanında Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kadın Hurda Dükkanında Yakalandı
Adana'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K. isimli kadın, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla bir hurda dükkanında yakalandı. Hükümlü kadın, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kadın, hurda dükkanında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K (26)'ın peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde hükümlü kadının Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında saklandığı belirlendi.

Ekipler iş yerine yaptığı baskında şüpheliyi yakaladı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından T.K. cezaevine teslim edildi. - ADANA

