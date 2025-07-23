Uyuşturucu Ticareti Suçundan 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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