Uyuşturucu Ticareti Suçundan 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Hatay'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa