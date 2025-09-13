Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Kuşadası'nda Yakalama

Kuşadası'nda hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aranan B.K.'nın Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaşan JASAT ekipleri, bölgede detaylı takip başlattı. Yapılan başarılı operasyonla şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi. - AYDIN