Haberler

Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda, 985,69 gram uyuşturucu madde ve 220 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üstünde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 13 parça halinde 985,69 gram uyuşturucu madde, 220 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanımı suçlarından işlem yapıldı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi