Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üstünde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 13 parça halinde 985,69 gram uyuşturucu madde, 220 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanımı suçlarından işlem yapıldı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN