Uyuşturucu testi negatif çıkan Feyza Altun'dan dikkat çeken çıkış
Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin 8'inde uyuşturucu madde tespit edilirken; 11 ünlü ismin sonuçları negatif çıktı. Testleri negatif çıkan isimlerden Feyza Altun yaptığı açıklamada "Sınanmamışlığın kibri. Allah beni yargılayan herkesi onunla sınasın" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.
19 isimden gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.
Ünlü isimlerden 8'inde uyuşturucu madde tespit edildi. O isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.
FEYZA ALTUN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Testleri negatif çıkan isimlerden Feyza Altun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altun yaptığı açıklamada "Sınanmamışlığın kibri. Allah beni yargılayan herkesi onunla sınasın" ifadelerini kullandı.