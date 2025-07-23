Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Jandarmadan Kaçamadı

Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Jandarmadan Kaçamadı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, şok yol kontrolü sırasında uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, yakalanmamak için aracındaki uyuşturucu poşetini yol kenarına attı ancak ekipler tarafından bulunan poşette 58 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde, uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli denetimi fark edince uyuşturucuyu yol kenarına attı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunan poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Söke-Koçarlı Karayolu Menderes mevkiinde şok yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetimi fark eden F.T. (31) ve E.S. (41) isimli şüpheliler, araç içerisindeki bir poşeti yol kenarına attı. Durumu fark eden jandarma ekipleri, atılan poşeti bularak yaptığı incelemede 58 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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