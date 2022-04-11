Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polisin sıkı takibi sonucu uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polisin sıkı takibi sonucu uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu sattığını belirledikleri K.T. isimli şahsı izlemeye başladı. Teknik ve fiziki takibin ardından elindeki uyuşturucu maddeleri satmaya çalışan K.T. isimli şahsa operasyon yapan ekipler, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 40 gram metamfetamin ve 3 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli K.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title