İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezası bulunan M.Ç. tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan ve kesinleşmiş 16 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşım-bulundurma suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title