Uyuşturucu Suçundan Tutuklanan Genç, Abisinin Tepkisiyle Karşılaştı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan tutuklanan S.U., adliye çıkışında abisi E.U. tarafından sert bir şekilde azarlanarak, 'Git yat cezaevinde aklın başına gelsin' sözleriyle uyarıldı. Operasyonda 150 gram skunk maddesi ve uyuşturucu ticaretine yönelik malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonla uyuşturucu suçundan tutuklanan şüpheliye adliye çıkışında abisi ateş püskürdü. Eli kelepçeli vaziyette cezaevine götürülen kardeşinin üzerine yürüyen abiyi polis ekipleri zor zapt etti.

Kardeşine 'bizi düşürdüğün duruma bak' diye seslenen abi, "Git yat cezaevinde aklın başına gelsin" diyerek kardeşini azarladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, 23 yaşındaki S.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahıs yapılan takibin ardından bir gece kulübünde eğlendiği esnada yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 150 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve 17 adet fişek tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, şüpheli S.U. uyuşturucu suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cezaevinde yat da aklın başına gelsin"

Cezaevine götürülmek için adliyeden çıkan S.U.'nun abisi, adliye çıkışında kardeşine tepki gösterdi. Şahsın uyuşturucu suçundan tutuklanmasın ardından gence tepki gösteren abi, kardeşinin ailesini kötü duruma düşürmesine de sinirlenerek, "Git yat cezaevinde aklın başına gelsin" diyerek tepki gösterdi. Zaman zaman suç işleyen kardeşinin üzerine yürüyen E.U. isimli abiyi polisler sakinleştirmeye çalıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
