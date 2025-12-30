Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Didim'de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (34) isimli şahıs yakalandı. Didim sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN