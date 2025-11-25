Haberler

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Rize'de Yakalandı

Güncelleme:
Rize'de jandarma ekipleri, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü. isimli şahsı Pazar ilçesinde yakaladı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Pazar ilçesinde yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyonlarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yakalanan O.Ü. (25) isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
