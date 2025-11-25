Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Rize'de Yakalandı

Rize'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Pazar ilçesinde yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyonlarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yakalanan O.Ü. (25) isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - RİZE