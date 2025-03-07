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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma, 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan E.K. isimli şahsı yakaladı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle suçlanan şüpheli, İhsaniye'de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede E.K. isimli şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama' suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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