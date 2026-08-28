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Kuşadası'nda Uyuşturucu Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Suçundan Aranan Kadın Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Z.E.C.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından şahıs, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturu suçundan aranan 30 yaşındaki genç kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C.K. (30) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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