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Uyuşturucu Suçundan 7 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan hüküm giymiş O.E.T. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılan O.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.E.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu Suçundan 7 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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