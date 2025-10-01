Haberler

Uyuşturucu Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı
Hatay'da, hakkında uyuşturucu madde suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan S.E. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da aranan şahıslara yönelik çalışmada adli makamlarca hakkında uyuşturucu madde suçu nedeniyle hakkında verilen 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
