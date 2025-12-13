Haberler

25 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 300 bin TL adli para cezası bulunan B.B. isimli şahsa yönelik jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli mermercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

