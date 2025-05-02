Uyuşturucu Suçundan 11 Yıl 8 Ay Ceza Alan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Dalama Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma devam ediyor. "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" ve " Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S.(67) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN