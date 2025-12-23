Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakaladı

Adıyaman'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN