10 yılla aranıyordu JASAT'tan kaçamadı
Iğdır'da, JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ( Jandarma Dedektifleri ) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Iğdır'da "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Ö. isimli şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı