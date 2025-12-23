Haberler

Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan film yapımcısı Umut Evirgen ve eğlence mekanının müdürü Ali Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının işletme müdürü Ali Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifade işlemleri tamamlanan Evirgen ve Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

