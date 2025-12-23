Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL