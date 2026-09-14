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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerin avukatı Emek Emre adliyeye sevk edildi

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağla Boz ve avukat Emek Emre’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağla Boz ve avukat Emek Emre'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin adresinde arama yapılmıştı.

Aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 334 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti., Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Çağla Boz ve Avukat Emek Emre'ninde bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülerin avukatı Emek Emre, Çağla Boz ve bir şüpheli daha gözaltına alınırken diğer şüpheliler M.Y.Z. ve A.N.V.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Çağla Boz ve avukat Emek Emre de adliyeye sevk edildi

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Çağla Boz, avukat Emek Emre ve Ü.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumlarının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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