Uyuşturucu soruşturmasında Afra Saraçoğlu İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında Afra Saraçoğlu İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+20 sitede yayında
Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fransa'da olduğunu açıklayan Saraçoğlu'nun gözaltısı, havalimanında yapıldı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'dan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, Fransa'da olduğunu açıklamıştı. Fransa'dan dönen ünlü oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı